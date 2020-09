Daer e Univates firmam parceria para estudantes

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) firmou um termo de cooperação técnica no dia 18 de setembro com a Universidade do Vale do Taquari (Univates), em Lajeado, para que alunos participem das pesquisas feitas pela autarquia. A parceria foi publicada no Diário Oficial do Estado.

"O Daer, enquanto responsável pela manutenção da maior parte da malha rodoviária do Estado, preocupa-se com a formação dos futuros profissionais. Esperamos contribuir para qualificá-los e, no futuro, tê-los como colegas na instituição", destaca o diretor-geral do departamento, Luciano Faustino.

Segundo o superintendente regional do Daer de Lajeado, Fabiano Pereira, que liderou a iniciativa, o projeto é voltado para os graduandos de Engenharia Civil, visto que durante o curso eles realizam a disciplina de Terraplenagem e Pavimentação. Estudantes de Engenharia Ambiental também poderão participar dos estudos.

"A recepção tem sido bastante positiva na Univates. Vai ser uma troca de experiências e de informações para que utilizemos esse conhecimento acadêmico, aliado à nossa parte prática das obras", pontua Pereira. A intenção é que os alunos possam sair da faculdade com vantagem no mercado de trabalho, levando em conta que o Daer tem uma amplitude de projetos nas estradas gaúchas para eles participarem.

O termo tem duração de cinco anos e poderá ser renovado após esse período. A expectativa é que o contato seja feito em breve com a universidade para o início do planejamento do projeto.