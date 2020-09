MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 24/09/2020. Alterada em 24/09 às 03h00min Sapucaia do Sul define pautas da Consulta Popular

A assembleia municipal da Consulta Popular 2020/2021 de Sapucaia do Sul, para Orçamento Participativo Estadual, ocorreu ontem, de forma on-line. Durante a atividade, promovida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento (Comude), com apoio da prefeitura, foram apresentados e definidos projetos para a cidade, que devem ser defendidos na assembleia regional, que acontece no dia 1º de outubro, também de forma virtual.

Os participantes da assembleia escolheram cinco projetos, entre os nove que foram apresentados. Os escolhidos foram revitalização de parques, praças e áreas histórico-culturais da região; desenvolvimento da economia ambiental e agricultura familiar e orgânica; tratamento e redução da emissão de esgoto e resíduos nas áreas urbana e rural; ampliação e implantação de ações para o desenvolvimento da agroindústria e aumento da produção de alimentos orgânico e desenvolvimento da economia popular solidária com o estímulo à formalidade.

Dois delegados também foram eleitos durante a assembleia, para trabalharem na defesa destas demandas na Regional, para que estas constem na cédula da Consulta Popular deste ano. A votação on-line da Consulta Popular acontecerá de 26 de outubro a 3 de novembro.