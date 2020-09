Projeto de centro de eventos é apresentado em Santa Cruz do Sul

Uma reunião no auditório da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) marcou a apresentação do projeto do Centro de Eventos. Na ocasião, com a presença do prefeito Telmo Kirst, o engenheiro Guenther Knies e o arquiteto Ronaldo Wink, representando a equipe do projeto, apresentaram a proposta, a ser executada pelo município de Santa Cruz do Sul, no interior do Parque da Oktoberfest.

O novo local de eventos estará localizado em área central, potencializando seu uso e de vários prédios e equipamentos já existentes. "O novo Centro de Eventos proporcionará uma maior diversificação econômica à cidade com o incremento das atividades direcionados a negócios, turismo e lazer", completou Knies. "Ao viabilizar a realização deste projeto, a Assemp cumpre com a sua missão, de promover o desenvolvimento econômico e social do município", frisou o presidente em exercício da entidade, Eduardo Kroth.

Com área de 5.286 metros quadrados, dividida em dois grandes espaços intercomunicáveis, o pavilhão destinado a múltiplos usos poderá receber eventos de qualquer natureza, sejam exposições, shows, palestras, convenções, competições esportivas, festivais gastronômicos, entre outros, ao longo de todo o ano. Poderá ser utilizado, também, separadamente, possibilitando a realização de dois eventos simultâneos e completamente independentes. O novo pavilhão dará suporte, com mais conforto e segurança, às mais tradicionais festas da cidade, entre elas, Oktoberfest, considerada a maior festa alemã do Rio Grande do Sul.

A localização estratégica entre os pavilhões 2 e 3 permitirá também a conexão com os dois pavilhões existentes, podendo desta maneira o conjunto alcançar uma área utilizável coberta de 8.082 metros quadrados, atraindo assim eventos e feiras de grande porte ao município. De acordo com o projeto, o Centro de Eventos será construído dentro das mais modernas tecnologias como a pré-fabricação em concreto, estruturas metálicas e painéis de fechamentos industrializados. "Será uma edificação de características extremamente funcionais e de arquitetura arrojada, que visa à otimização de recursos e à rapidez de execução", completou Wink.