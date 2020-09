MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 24/09/2020. Alterada em 24/09 às 03h00min Universidade de Caxias do Sul promove seminário para debater situação da biodiversidade no Brasil

Em sua primeira edição, o Seminário Nacional de Direito e Biodiversidade da Universidade de Caxias do Sul é realizado nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Sob o tema "Década da Biodiversidade 2011-2020: Balanço e Perspectivas", serão debatidos tópicos como biossegurança, soberania alimentar e democratização da justiça. O evento conta com transmissão on-line via YouTube.

Durante mesas-redondas virtuais, serão contemplados diversos assuntos, que abordam a Convenção de Biodiversidade, a democratização da Justiça e traz também debates sobre outros assuntos, como tratados internacionais e questões sobre a preservação dos núcleos no Brasil A proposta é realizar uma análise de percepção dos pesquisadores vinculados a programas de Pós-Graduação de Universidades do Rio Grande do Sul a fim de subsidiar ações voltadas ao adequado cumprimento das obrigações estabelecidas, evitando infrações e promovendo um ambiente favorável à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à repartição justa e equitativa dos benefícios, do uso sustentável do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado.

A programação pode ser acessada a partir do site da universidade, com detalhamento dos dias e horários das palestras e debates. Não há custo para participar.