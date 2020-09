Hemocs recebe novas doações de plasma convalescente

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) recebeu um grupo de quatro funcionários do Grupo Todeschini, de Bento Gonçalves, para doar plasma convalescente. Outros 18 estão agendados para os próximos dias. A empresa promoveu uma campanha interna para estimular os funcionários que já contraíram a Covid-19, além de fornecer o transporte até o município, para auxiliar na recuperação de outros pacientes da região.

Para Diogo Mion, de 38 anos, assistente de qualidade da empresa, a atitude proporcionou um ato de ajuda mútua. "Com o início da pandemia, mudei meus hábitos. Redobrei os cuidados mas, mesmo assim, contraí o vírus. Todo lado ruim também tem um lado bom! E, por isso, estou aqui, tendo a oportunidade de ajudar na recuperação de mais gente, para que assim mais pessoas possam fazer parte desta corrente do bem", disse. Mion está há 65 dias recuperado e fez a doação por meio de aférese.

Já para a operadora de processos, Adriana Santin, 43 anos, o sentimento de estar contribuindo foi o que motivou o seu interesse em doar. "Eu nunca doei sangue. Estou tendo essa experiência hoje, aqui. A pandemia também nos proporciona momentos de superação, de vencer nossos medos e, acima de tudo, pensar no próximo". Adriana está recuperada há 89 dias e também realizou a doação de plasma convalescente por aférese.

Outro doador, Rodrigo de Freitas, já é doador de sangue assíduo. "Minha esposa também foi infectada pelo vírus e acabou necessitando de internação. Sempre doei sangue e agora, mais do que nunca, sei da importância de ajudar. Vou contribuir com plasma também", comenta o operador de máquinas que realizou a doação por meio do sangue total.