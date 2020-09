Estado e BNDES assinam contrato para construção de presídio em Erechim

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o governo gaúcho assinaram contrato para criar uma parceria público-privada (PPP) para construção, equipagem, operação e manutenção de um novo complexo penitenciário em Erechim. O local terá a capacidade para até 1.125 presos do sexo masculino. O projeto tem potencial para ser replicado em outros locais pelo país se tornado uma referência de um novo padrão, com foco na modernização da gestão e reabilitação dos detentos por meio do desenvolvimento de atividades profissionais.

Esse novo complexo irá substituir uma unidade já em operação no centro de Erechim, que está desatualizada e localizada em área densamente povoada. Além de promover a reinserção do preso no mercado de trabalho e contribuir para a aceleração de sua reincorporação na sociedade, a iniciativa busca também alternativas para otimizar os gastos públicos no sistema prisional.

"A parceria servirá para a implantação de uma unidade prisional inteiramente nova, com melhores condições tanto de ressocialização dos internos, quanto de trabalho para os agentes penitenciários - o que é determinante para a melhoria da segurança pública", disse o governador, Eduardo Leite. "O apoio do BNDES é fundamental para garantir credibilidade no processo e colocar em prática nosso objetivo de promover mais parcerias público-privadas aqui no Rio Grande do Sul", destaca.

O trabalho do banco de fomento consistirá em realizar a modelagem do projeto de desestatização e a preparação do processo licitatório, a ser realizado pelo Estado, que culminará com a concessão da unidade prisional. "Atualmente, o Estado do Rio Grande do Sul é o maior cliente em serviços de desestatização do BNDES, com projetos nas áreas de saneamento, rodovias, energia, gás natural e imobiliária. Agora passará a contar com mais esse projeto em sua carteira, firmando uma parceria já bem sucedida", pontua Pedro Bruno, superintendente da Área de Governo e Relacionamento Institucional.

O projeto de Erechim contará ainda com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a realização de estudos técnicos prévios à estruturação dos projetos. O apoio será formalizado por meio de um convênio de cooperação técnica a ser firmado entre o BNDES e o BID para a estruturação de PPPs, que tem como objetivo aumentar a disponibilidade de infraestrutura e possibilitar uma melhor gestão de unidades prisionais no Estado.