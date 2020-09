Isolamento social cai 11% em uma semana em Pelotas

Pelotas teve redução no índice de isolamento social em comparação com o último levantamento realizado pelo governo do Estado. Enquanto entre os dias 28 de agosto e 13 de setembro o município tinha média de, aproximadamente, 57%, entre os dias 6 e 21 de setembro, a média pelotense caiu para 46,2%, uma queda de 10,8%.

A análise estadual aponta que o pico registrado na cidade foi de 64%, no último dia 13. Já o menor índice obtido foi de 33,7%, na sexta-feira passada. Para especialistas, o índice de isolamento social ideal para combater o avanço do novo coronavírus é de 70%.

Ainda segundo o levantamento, o Rio Grande do Sul teve média de 43% no mesmo período analisado. O pico registrado no estado foi de 53,6%, no último dia 6, enquanto o menor índice foi de 35,46%, no último dia 14. Os dados, divulgados semanalmente, são coletados pela empresa de tecnologia da informação Inloco e compartilhados pela secretaria estadual de Governança e Gestão Estratégica.