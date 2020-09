Prefeitura fará nova distribuição de cestas básicas em Flores da Cunha

Alunos da rede municipal de ensino de Flores da Cunha vão receber quarta remessa de cestas básicas na próxima semana. Serão contemplados 630 alunos em vulnerabilidade social das escolas Tancredo Neves, Leonel Brizola, Irmã Tarcísia e Santa Teresinha.

A secretaria de educação de Flores da Cunha já investiu na aquisição de produtos para a merenda escolar R$ 417 mil nos primeiros seis meses de 2020. Somente de recursos livres do caixa municipal foram R$ 256,6 mil, e o restante, que representa 38,3%, foram encaminhados através de recursos federais. Neste ano o município também já adquiriu 1557 cestas básicas para distribuir para os alunos do turno integral da rede municipal de ensino, para suprir as necessidades dos alunos no período de ensino domiciliar, devido à pandemia mundial do Covid-19. A cesta básica é composta pelos seguintes alimentos: arroz; achocolatado; açúcar; biscoito; café em pó; farinha de trigo; farinha de milho; feijão; leite em pó; massa; óleo de soja e sal.