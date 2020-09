SAÚDE Notícia da edição impressa de 24/09/2020. Alterada em 24/09 às 03h00min Estoques do sangue tipo O estão baixos em Caxias do Sul

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) está com o estoque do tipo sanguíneo O muito baixo. Pessoas com esse tipo de sangue são compatíveis com A , B , O e AB . Por isso, a necessidade urgente de reposição.

Conforme Roque Lorandi, diretor técnico do Hemocs, a doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa. "Disponibilizamos álcool gel e trabalhamos de forma que no acolhimento não aglomere pessoas. Cuidados com a higienização das áreas, instrumentos e superfícies também têm sido intensificados", afirma. Ainda segundo Lorandi, pessoas com anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, tratamento de câncer e outras doenças graves, continuam ocorrendo. Ou seja, o consumo de sangue é diário e contínuo. As doações precisam ser agendadas.

O Hemocs atende de segunda a quarta-feira, das 8h às 19h, sem fechar ao meio dia. Quinta e sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h até 12h, na rua Ernesto Alves, 2260.