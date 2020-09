Prefeitura compra vagas em vans escolares em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo encaminhou à Câmara de Vereadores e obteve aprovação da lei que autoriza a compra de vagas no transporte privado coletivo de passageiros escolares de São Leopoldo. Pelo texto, fica estabelecida a quantidade de 12 vagas na modalidade ida e volta, relativo a um mês por alvará de condutor, no valor de R$ 299,00 por vaga, conforme a tabela de tarifa mensal, o que representará valor repassado a cada alvará de R$ 3.588,00 no total. A compra das vagas será dividida em duas vezes, a primeira logo após a regulamentação da Lei e a segunda, 30 dias após.

A compra de forma antecipada das vagas foi construída pelo diálogo entre prefeitura e a categoria através da Associação dos Transportadores Escolares Leopoldenses (Atel), como forma de amenizar a situação do setor com a paralisação das atividades escolares, causada pela pandemia, como forma de prevenção e contágio ao avanço da covid-19. Na avaliação do prefeito, Ary Vanazzi, a lei foi uma forma encontrada de ajudar nesse momento de pandemia. A utilização do serviço por parte da prefeitura, quando as atividades foram normalizadas, seguirá ação de execução e controle técnico a ser regulamentada por decreto e acordado com a ATEL

"Essa compra de vagas autorizada pelos vereadores, creio, ajuda especialmente quando o governo federal não aprovou o apoio a diversos setores", destacou o prefeito. Além da lei, a prefeitura encaminhou ao governador Eduardo Leite um pedido de uma linha de crédito do Banrisul. "Esperamos que tenham um olhar sensível aos nossos empreendedores", sentenciou Vanazzi em relação ao pedido encaminhado ao Estado.