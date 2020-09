Parceria entre governo alemão e universidade vai alavancar pesquisa de biogás

A Universidade do Vale do Taquari (Univates), recebeu do governo alemão, por meio de convênio, um laboratório móvel para pesquisa e avaliação da qualidade do biogás em plantas de biodigestão. A iniciativa faz parte do Biogás Lab, Automation & Gas Analysis Brazil (Bilagab), projeto de difusão e análise do biogás do Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha desenvolvido pela empresa Awite Bioenergia, organização alemã sediada no Brasil.

Com o recebimento da estrutura, a Univates será parte da rede e contribuirá para a popularização do biogás, especialmente no Sul do Brasil, por meio de uma estrutura laboratorial móvel, equipada com um analisador de biogás capaz de demonstrar o potencial e as funcionalidades desse tipo de biocombustível. O laboratório é um automóvel Volkswagen Kombi, que chegou ao campus da Univates em agosto.

O professor e pesquisador Odorico Konrad, especialista em energias renováveis e coordenador do Centro de Pesquisa em Energias e Tecnologias Sustentáveis, explica que a estrutura fará parte do Centro de Pesquisa da universidade e auxiliará no trabalho da área e em outras demandas da Universidade que possam surgir no futuro. O professor explica que, na área da pesquisa com biogás, poder analisar os dados com a rapidez proporcionada pelo laboratório móvel é muito importante.

"A estrutura móvel é mais prática para atender a empresas, uma vez que conseguimos levar o laboratório para o campo", comenta Konrad. A equipe de pesquisa, recentemente, realizou treinamentos para a operação dos recursos da Kombi. A perspectiva é que em breve as análises iniciem nas empresas parceiras e clientes do Centro de Pesquisa.