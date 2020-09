Projeto incentiva a alimentação saudável em Passo Fundo

A alimentação saudável traz inúmeros benefícios à saúde e à qualidade de vida das pessoas, além de contribuir com a prevenção de doenças. Pensando nisso, o projeto de extensão "Promovendo Saúde e Qualidade de Vida", do curso de Nutrição da Universidade de Passo Fundo (UPF), desenvolve, semanalmente, um card com os principais alimentos da safra do mês. Para a produção dos cards, os estudantes realizam pesquisas sobre temas atuais em alimentação e nutrição.

A partir disso, são selecionadas as temáticas mais relevantes e o conteúdo é sistematizado, assim como o layout do material é organizado para a divulgação. Os principais alimentos da safra do mês de setembro são: jabuticaba, morango, manga, alho-poró, beterraba e espinafre. Segundo a professora Ana Luisa, de uma forma geral, eles são ricos em fibras, vitaminas e minerais, por isso contribuem para a manutenção da saúde e bem-estar.