Bento Gonçalves recebe selo mundial de destino seguro

Bento Gonçalves recebeu o selo Safe Travel, viagens seguras. A certificação da World Travel & Tourism Council (WTTC) é concedida para as cidades que demonstraram possuir um protocolo seguro para a acolhida de turistas, com boas práticas para prevenção ao coronavírus.

O selo foi conquistado após a secretaria de Turismo apresentar as ações desenvolvidas pelo na cidade, como o selo de ambiente seguro, que hoje já reúne 100 empreendimentos. A capital do vinho é a sexta cidade no Brasil a receber a distinção, seguido de Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Lourenço do Sul e da serra gaúcha, Canela. No mundo, Arábia Saudita, Barcelona e Sevilha (Espanha), Portugal, o Estado mexicano de Quintana Roo, onde fica Cancún, são alguns destinos que já receberam esta certificação e reconhecimento.

"Acreditamos que este é o resultado das boas práticas apresentadas pelo município e o trade turístico na prevenção ao coronavírus. E o principal, garante que Bento Gonçalves é um destino seguro e que podemos trabalhar com ações e regramentos que visem a saúde e segurança de quem mora na cidade e quem visita nossos atrativos", destaca o secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.