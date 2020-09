Edital seleciona projetos inovadores para Lajeado

Após a apresentação dos pitches finais, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Lajeado homologou os resultados e definiu os dois vencedores do edital "Pro-Move Lajeado Acelera 1.0", que cumpriram as etapas previstas e atingiram a pontuação estipulada em edital: Syntalgae e EducaMente. Os dois projetos vencedores receberão o valor de R$10.000,00 cada, valor este destinado para utilização em serviços oferecidos pelo Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari - Tecnovates.

De acordo com Cíntia Agostini, coordenadora Administrativa do Tecnovates, para o Parque Tecnológico, enquanto organizador, foi muito satisfatório participar deste primeiro processo de aceleração como mediador, pois foram cerca de 90 pessoas interessadas no edital, 30 projetos apresentados na primeira etapa, destes 10 foram selecionados para receber as mentorias e passar para a última etapa, e no final oito projetos apresentaram seus pitches.

Cíntia salienta que os oito projetos apresentados demonstraram maturidade e que o processo de mentorias e aprofundamento foi válido para a apresentação final. "Foram projetos com características próprias, em diferentes áreas de atuação, em diferentes setores da economia, com negócios inovadores e que, independente de apenas dois projetos serem contemplados com o valor, os oito projetos têm potencial para seguir com os negócios, atendendo não só o município de Lajeado, mas também o Estado e o País", explica.

Na visão do presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Lajeado, André Bücker, o principal objetivo do edital, o desenvolvimento de um ecossistema que incentive o uso de tecnologias e soluções inovadoras que resultem melhorias à qualidade de vida da comunidade, foi plenamente atingido. Para ele, é um passo importante para que essa cultura encontre condições de seguir crescendo, justificando possíveis novos editais com o mesmo intuito.