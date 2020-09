ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 23/09/2020. Alterada em 23/09 às 03h00min Ação contempla 35 mil pessoas no Vale do Rio Pardo

No dia em que completou 101 anos de história, a Sicredi Vale do Rio Pardo promoveu um bate-papo virtual com a participação das 65 entidades contempladas no Fundo Social 2020. O intuito é destinar recursos financeiros para instituições associadas que possuem projetos que fazem a diferença nas suas comunidades. Neste ano, mais de 35 mil pessoas serão impactadas pelas iniciativas.

"Embora nosso trabalho também seja pautado por movimentações financeiras e na oferta de produtos e serviços adequados aos nossos associados, o cooperativismo não pode abrir mão do seu papel social e de fazer a diferença na vida da comunidade", destacou o presidente da Cooperativa, Heitor Álvaro Petry. O coordenador de Programas Sociais da Sicredi Vale do Rio Pardo, Marco Antonio da Rocha, discorreu sobre as mudanças que ocorreram neste ano no regulamento do Fundo Social, entre elas, a obrigatoriedade da entidade ser associada à Cooperativa e os projetos cadastrados deveriam estar alinhados a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

No total, foram 102 projetos inscritos aptos. Entretanto, 65 foram classificados por meio de avaliação dos comitês de cada agência compostos por colaboradores, delegados de núcleo e conselheiros na região. Os contemplados estão situados nos nove municípios da área de abrangência da Cooperativa, sendo 28 de Santa Cruz do Sul, 11 de Venâncio Aires, oito de Sinimbu, cinco de Rio Pardo, três de Vera Cruz, três de Passo do Sobrado, três de Vale Verde, três de Herveiras e um de General Câmara. No que diz respeito ao alinhamento com os ODS, o foco maior foi na Educação de Qualidade, que fez parte de 26 projetos, e Saúde e Bem-Estar, em 17.