Após 8 anos, Canela deve fazer revisão do Plano Diretor

A secretaria municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela reuniu técnicos e representantes de diferentes setores, num seminário interno, para discutir ajustes e atualizações no Plano Diretor, cuja última versão se deu pela lei complementar, promulgada em 2012. Segundo o secretário da pasta, Jackson Müller, ainda em 2019 uma comissão interna começou a trabalhar no assunto.

A revisão do Plano Diretor se faz pelo fato de Canela ter crescido nestes anos, além de uma adequação necessária às leis infraconstitucionais sancionadas depois de 2012. Por isso, é feito um trabalho de análise de atributos ao encontro do Estatuto da Cidade, com debates sobre saneamento básico, acessibilidade, sustentabilidade, mobilidade, entre outras questões.

Conforme Jackson Müller, a discussão interna sobre as alterações para a futura versão do Plano Diretor é apenas uma etapa, pois, quando da elaboração da redação final, as mudanças serão apresentadas aos Conselhos Municipais e em audiências públicas para a efetiva participação da comunidade. "É uma construção pontuada por fases. A pergunta que fazemos com isso é: qual Canela temos qual queremos no futuro?", pontua o secretário.