Famílias carentes de Sapucaia do Sul recebem mudas para criação de hortas

Algumas famílias do bairro Carioca, em Sapucaia do Sul, receberam em casa mudas de chás e temperos para criarem suas próprias hortas. A entrega foi feita pela equipe do Centro de Assistência Social - CRAS Oeste, e seguirá nesta quarta-feira para moradores do bairro Fortuna. As famílias integram do Programa de Inclusão Social - PIS. Foram entregues mudas de hortaliças, como alface; de chá de poejo, melissa, capim cidró, guaco e endro; de temperos, como sálvia, cebolinha, alecrim, tomilho e manjerona; além de mudas de babosa e um pouco de terra preta com adubo. Um nutricionista da Secretaria de Desenvolvimento Social participou da entrega, orientou sobre o plantio, que pode ser feito em canteiros ou vasos, e falou sobre as propriedades medicinais das plantas. A ação foi uma alternativa de envolver as famílias integrantes do PIS do CRAS Oeste, que não estão podendo participar de atividades em grupo e presenciais, por conta da pandemia do novo coronavírus.