Roda de conversa une pesquisadora portuguesa e idosos em Pelotas

Na próxima sexta-feira, o Centro de Extensão em Atenção à Terceira Idade (Cetres) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) realiza evento virtual entre seus usuários e a fisioterapeuta e pesquisadora Marlene Rosa, do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. A roda de conversas ocorre às 16h.

A relação entre a UCPel e a pesquisadora ocorreu por intermédio do educador físico Márcio Strelow Mendes, que era aluno do curso de Fisioterapia e realizou intercâmbio em Portugal. Durante essa experiência, conheceu a pesquisadora e comentou sobre o Cetres, despertando o interesse de Marlene em conhecer o trabalho junto aos idosos de Pelotas.

Marlene desenvolve pesquisas em prevenção e promoção de saúde em idosos por meio de atividades lúdicas, mais especificamente jogos. Possui a empresa Agilidades, que realiza terapias recreativas como meio de treinar a função motora, cognitiva e social em pessoas com algum grau de incapacidade e fragilidade.

O bate-papo de sexta-feira promete ser realizado através da troca de saberes e vivências entre a pesquisadora, que comentará sobre seus estudos e aplicação prática, e os usuários do Cetres, que devem compartilhar experiências pessoais. Mendes, que também participará da conversa, adianta que esses relatos ajudarão a criar um jogo de prevenção a dores. Diferentes profissionais, como psicólogos, farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais e educadores físicos, irão contribuir na elaboração da proposta lúdica.

Este será o primeiro de outros encontros previstos para ocorrer junto ao Cetres. Em outubro, a fisioterapeuta portuguesa participa de uma das atividades da programação dos 30 anos do projeto de extensão. Será uma mesa redonda com os professores da Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso.