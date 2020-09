Laranjal lidera novos casos de Covid-19 em Pelotas

A Vigilância Epidemiológica de Pelotas, junto ao Observatório de Segurança Pública divulgou a 17ª análise do zoneamento de casos confirmados do novo coronavírus na cidade. No levantamento desta semana, o Laranjal teve o maior aumento de registros nos últimos sete dias.

Segundo os dados, o bairro passou de 3,7%, divulgado na análise do último dia 15, para 4,1%. Atrás dele, vem Areal e Três Vendas, ambos com aumento de 0,2%, e Zona Rural, a qual passou de 1,9% para 2%. Já os bairros que tiveram diminuição no percentual do total de casos confirmados foram: Centro, que passou de 17,5% para 17%; São Gonçalo, com menos 0,2%; e Fragata, o qual diminuiu 0,1%. A região da Barragem manteve 1,8%. Os infectados que não informaram local de residência somam 3,1% dos casos.