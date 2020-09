Novo espaço de negócios do Sebrae em Novo Hamburgo deve ajudar empresários da cidade e da região

O Sebare lançou um novo espaço de negócios em Novo Hamburgo. O ambiente empreendedor fica na rua Bento Gonçalves, 2652, no Centro do município. "Quando retornarmos normalmente com o atendimento presencial e as atividades em grupo, os empreendedores do município e região terão a sua disposição um local mais colaborativo para se conectar com outras empresas, com outros temas e acessando os conteúdos e serviços que o Sebrae oferece de forma mais dinâmica", comenta o gerente do Sebrae RS nos Vales dos Sinos, Caí e Paranhana, Marco Aurélio Copetti.

Embora o município de Novo Hamburgo encontre-se na bandeira vermelha, o Espaço de Negócios do Sebrae está autorizado a permanecer aberto, com atendimento reduzido de colaboradores e clientes, das 9h às 18h. "Seguimos todas as regras constantes nos decretos estabelecidos pelo Estado e em cada município, cuidando de nossa saúde, sem deixar de atender nossos clientes pelos meios possíveis, presencial ou remoto", ressalta o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. Os atendimentos em todos os canais remotos seguem normalmente, a fim de continuar auxiliando os empreendedores, ainda mais em um momento de crise como o atual e com impacto direto nos pequenos negócios.