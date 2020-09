Flores da Cunha lança competição de conhecimentos entre escolas

Foi lançada na manhã de ontem a quarta edição da Olimpíada do Conhecimento de Flores da Cunha. A ação é liderada pela secretaria de Educação, Cultura e Desporto, e tem o objetivo de qualificar o ensino, envolvendo os alunos do 9º ano das escolas municipais, com o intuito de incentivar os jovens a projetar metas para o seu futuro, através da dedicação, assiduidade, resiliência, comprometimento e crescimento nos estudos, demonstrados nos resultados das avaliações escolares de forma qualitativa e quantitativa.

Serão selecionados quatro alunos de cada escola, os quais apresentam habilidades desenvolvidas nas seguintes áreas: Um aluno destaque na Inteligência interpessoal (Liderança positiva, relações interpessoais); um aluno destaque na Inteligência Espacial (Arte, Criatividade, desenho, expressão artística); um aluno destaque na Inteligência Linguística (expressão verbal oral e escrita) e um aluno destaque na Inteligência lógico-matemática (solução de desafios e problemas).

Os selecionados participarão da Olimpíada do Conhecimento, que resultará nos destaques em nível municipal em cada categoria, que vão receber premiação individual, sendo ofertada uma bolsa de estudo no ensino médio ou técnico e uma viagem para os Estados Unidos - ou para destinos brasileiros com acompanhante. Para poder resolver os problemas, os participantes receberão um tablet.

Os alunos selecionados pelas escolas participarão de avaliações de conhecimento com parceiros do projeto em quatro áreas. Estão contemplados profissionais das áreas de psicologia, arquitetura, comunicação social, além de docentes de uma escola da cidade. Haverá também a premiação para a escola destaque.