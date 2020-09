Ponte que liga Jaguarão ao Uruguai passa por obras

Na fronteira com o Uruguai, a cidade de Jaguarão busca recuperar seus pontos históricos e de paisagem ribeirinha no rio Jaguarão. A partir de um trabalho da prefeitura, que contratou uma construtora, as obras de remodelação de uma das paisagens mais marcantes da cidade estão em andamento.

Os trabalhos junto à ponte Barão de Mauá, inaugurada ainda por Getúlio Vargas, que liga Jaguarão à cidade uruguaia de Rio Branco, estão em fase final, mas ainda faltando concluir trechos com paisagismo e toda iluminação da área. A ideia do Executivo municipal é concluir as intervenções até o fim do ano, junto com outras iniciativas, como a remodelação da frota de táxis da cidade.