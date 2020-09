Comitiva de Caxias do Sul busca recursos em Brasília

O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, está em Brasília com uma comitiva para buscar de recursos para o Hospital Geral. Ontem, o grupo foi recebido pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Na ocasião, aproveitando também a presença do secretário nacional da Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, o prefeito entregou o Plano de Recuperação da Área Férrea na região oeste da cidade.

O secretário de Gestão e Finanças, Paulo Dahmer, disse que o secretário gostou do plano e se comprometeu a vir a Caxias do Sul para conhecer a área. O plano consiste no reassentamento de 920 famílias que ocupam há mais de 30 anos irregularmente a faixa de domínio da área férrea na zona oeste da cidade (bairro Charqueadas, em direção a Forqueta).

Há alguns anos, o Ministério Público ajuizou uma ação para que a União e o município resolvam a situação. Com o lançamento do novo programa Casa Verde Amarela pelo governo federal, a administração municipal busca em Brasília a parceria para este projeto. Com a retirada das famílias, o município poderá investir na recuperação da área e viabilização de projetos de sistema viário como ciclovias.