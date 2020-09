Arborização em Antônio Prado será concluída este mês

A RGE completará, no final de setembro, o projeto de embelezamento seguro de ruas e avenidas de Antônio Prado. Serão plantadas 150 mudas de árvores adequadas ao ambiente urbano, de forma que não afetem a rede elétrica ou coloquem em risco a população.

O plantio começará pela avenida 7 de setembro, próximo ao pórtico de entrada da cidade, seguindo pela avenida do Trabalhador, rua Valdomiro Bochese, rua Camilo Marcantônio, próximo à saída para Nova Roma do sul, no terreno do Centro de Eventos e na rua que leva até o local.

Guilherme Pagliarini, que coordena o projeto, lembra que o programa de arborização está em vigor em Antônio Prado desde 2016. "Foram executadas outras etapas, como a assinatura do Termo de Compromisso com a prefeitura, a verificação dos vegetais já existentes e a análise técnica das árvores que estavam oferecendo riscos e com necessidade de supressão. O programa completo busca não só o embelezamento da cidade, mas a segurança e a sustentabilidade", explica.