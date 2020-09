Esteio inicia protocolo sanitário para a abertura da Expointer

O Parque de Exposições Assis Brasil começou a receber, nesta segunda-feira (21), os primeiros participantes da Expointer Digital 2020, que será realizada entre o próximo sábado e o dia 4 de outubro. Com isso, teve início, também, a aplicação do protocolo sanitário contra o novo coronavírus, elaborado em conjunto entre o Estado e a prefeitura de Esteio para o evento. Equipes começaram a realizar testes de identificação da doença com as pessoas que vão residir no parque durante a feira, como ginetes, cavaleiros, tratadores, cuidadores dos animais e expositores da agricultura familiar.

A estimativa é que cerca de 1.000 testes rápidos sejam feitos. Quem tiver resultado positivo para coronavírus será afastado. Além das testagens no ingresso, caso um residente da feira desenvolva sintomas de síndrome gripal ao longo da semana do evento novos testes poderão ser aplicados. Neste primeiro momento, as coletas estão sendo feitas com profissionais e pessoas que atuarão nas atividades relacionadas a provas e exposição de animais. Os comerciantes do pavilhão da Agricultura Familiar serão testados na sexta-feira, data em que chegarão a Esteio para montagem dos estandes nos quais venderão seus produtos no sistema drive-thru.

Em função da pandemia, a edição deste ano da Expointer ocorrerá sem a presença de público. Ela foi pensada em um formato híbrido, com atividades presenciais e transmissões ao vivo por quatro canais web, que poderão ser acessados pelo site do evento (expointer.rs.gov.br). Quem precisar frequentar o parque durante o evento deverá seguir todos os protocolos previstos pelo Ministério da Saúde contra a doença, como medição de temperatura, uso de máscara de proteção, higienização das mãos com álcool gel e manutenção de distanciamento físico entre as pessoas.