Obras irão ampliar cemitério de Flores da Cunha

O município de Flores da Cunha iniciou a execução das obras para ampliação do cemitério público. O novo espaço conta com 9.571 metros quadrados e irá possibilitar a abertura de 388 novos terrenos, na antiga sede do Complexo de Oficinas, que foi transferido para o bairro Granja União.

O campo santo seguirá os padrões do espaço atual com carneiras ao fundo e dois tipos de lotes, e ainda um espaço ecumênico e acesso pela rua Heitor Curra. Estão sendo executados os serviços de rompimento de rochas no fundo do terreno, a construção do muro frontal com pedra de basalto, regularização do nível do solo, e posteriormente vai ocorrer a demolição do prédio das antigas garagens e calçamento no entorno do cemitério.