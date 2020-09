Prefeitura e associação vão promover evento de Natal em Nova Petrópolis

A prefeitura e a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis assinaram um termo que prevê o investimento de R$ 275 mil na realização do Natal no Jardim da Serra Gaúcha 2020, que será realizado de 20 de novembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021. Ambos atuarão em conjunto na captação de patrocínio para o evento.

Conforme o plano de trabalho, a previsão é que a entidade invista R$ 75 mil em divulgação, materiais extras para decoração, serviços de sublimação e serigrafia. Está projetado ainda despesas com atrações culturais, sonorização e iluminação e serviço de transmissão de lives, mas esses gastos dependem da definição da comissão organizadora do evento referente à programação artística e cultural. O restante será investido pela prefeitura de Nova Petrópolis para questões como decoração e divulgação. A decoração do evento natalino será instalada a partir de 20 de outubro.