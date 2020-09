Hospital de Taquara reinaugura bloco cirúrgico e abre ala psiquiátrica

Passados cinco meses desde que assumiu a direção do Hospital Bom Jesus de Taquara, a Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) já contabiliza uma série de melhorias promovidas em diversos setores da casa de saúde do município. A mudança mais recente foi a reinauguração do bloco cirúrgico, que teve seu piso trocado em função da umidade e deterioração causadas pelo tempo. Concluída a reforma, estão sendo realizadas no local diversas cirurgias nas áreas de traumatologia, oncologia, cirurgia geral, de urgência e emergência.

Também foi oficializada a inauguração da nova ala psiquiátrica do Hospital Bom Jesus, com 15 leitos divididos por setores feminino e masculino, além de um espaço ao ar livre voltado a atividades de recreação terapêutica e terapia ocupacional. "O trabalho de saúde mental que estamos promovendo no hospital é integrado as demais especialidades médicas oferecidas nesta instituição, proporcionando aos pacientes um amplo atendimento de diagnóstico clínico e situacional de sua doença, além da prescrição de medicamentos e outras medidas necessárias em cada caso", explicou Dirceu Beltrame Dal'Molin, que preside a associação gestora da instituição.

Para o prefeito Tito Livio Jaeger, todas essas obras realizadas em tão pouco tempo mostram o quanto a Associação Hospitalar Vila Nova está empenhada em melhor atender a comunidade a cada dia que passa. A entidade assumiu a gerência do hospital no início de abril, em meio à pandemia. "Os investimentos que estão sendo feitos aqui no nosso hospital, todas essas obras de melhorias que podemos observar ao andar pelos corredores, provam que acertamos na escolha da instituição. Eu até arriscaria a dizer que nunca havia sido feito um investimento tão grande nos últimos 50 anos do Bom Jesus", comemora o prefeito de Taquara.