EVENTOS Notícia da edição impressa de 22/09/2020. Alterada em 22/09 às 03h00min Teutônia comemora o 20 de setembro com shows em drive-in

A programação da Semana Farroupilha de Teutônia foi readequada ao chamado novo normal. Palmas viraram buzinas; danças somente em casa; roda de chimarrão, entre pessoas da mesma família dentro dos carros e, também, em casa. Uma das apostas também foram os shows a partir do drive-in, que reuniu a comunidade.

Durante os três dias de programação, entre os dias 18 e 20 de setembro, cinco atrações subiram no palco especial, montado junto ao Pavilhão Multiuso do Centro Administrativo. Em média, de 30 a 50 veículos participaram por dia do drive-in. Simultaneamente, houve a transmissão ao vivo pela internet.

O destaque da programação foi o grupo Os Monarcas. O conjunto, liderado por Nésio Alves Correa, o Gildinho, trouxe grandes clássicos da música tradicionalista. O músico Capitão Faustino também participou, e trouxe com muito humor e amor ao tradicionalismo os sucessos da sua carreira. Em seguida, o grupo teutoniense Luz de Candieiro trouxe clássicos aos espectadores.

No dia 20 de setembro, o grupo teutoniense Os Centauros abriu a programação artística. Em seu repertório, o grupo liderado por Valdecir da Silva, o "Tinho", trouxe todo o nativismo e amor ao Rio Grande do Sul. Encerrando a programação, o grupo Alma Crioula, de Lajeado, trazer a música fandangueira ao drive-in.