TURISMO Notícia da edição impressa de 22/09/2020. Alterada em 22/09 às 03h00min Caxias do Sul lança semana voltada ao fomento do setor

A secretaria do Turismo de Caxias do Sul promove a XI Semana Municipal do Turismo 2020, com o tema "Experiências que Encantam. A solenidade de abertura da programação ocorreu com uma live show em comemoração à Semana Farroupilha com o grupo musical Moda Brasileira.

O secretário Enio Martins destacou a data importante na tradição gaúcha e falou das atrações da semana. Agradeceu os parceiros e declamou um poema de Ricardo Jaguarão sobre a Peste Medonha, que remete à pandemia em que vivemos. Até o dia 27/09 serão várias atrações, algumas de forma on-line pelas redes sociais da secretaria e outras presenciais, mas respeitando distanciamentos, uso de máscara e todas as normas sanitárias que o momento exige.

Ontem, para a abertura do evento, foi o dia de lançamento do XI Clic Fotográfico Turístico com o tema "Uso máscara nesse momento de transição, mas pelo olhar apresento Caxias e as belezas do nosso interior".