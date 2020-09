Criação de camelódromo gera polêmica em Lajeado

Em reunião, o Fórum das Entidades Empresariais e Sociais de Lajeado (Feesla) debateu o assunto do comércio ambulante ilegal e as recentes propostas apresentadas pela prefeitura na cidade. Ao final do encontro, realizado no Sindilojas Vale do Taquari, o grupo de lideranças assumiu de forma unânime posição contrária à criação e instalação de um local fixo para instalação dos vendedores ambulantes, popularmente conhecido como camelódromo na cidade, assim como a permanência dos ambulantes ilegais nas vias públicas.

Na sequência, a decisão já foi manifestada de forma oficial ao prefeito Marcelo Caumo, através de documento encaminhado ao gestor. O Fórum também solicitou o agendamento de reunião com o prefeito e os secretários municipais das áreas ligadas ao tema a fim de apresentar os argumentos e buscar novos encaminhamentos, que será nesta segunda-feira, às 13h30min, no auditório da prefeitura.

O repúdio ao camelódromo, segundo a entidade, baseia-se principalmente em três aspectos: segurança pública, estabelecimento da ordem econômica e o ecossistema pejorativo para os habitantes. Durante a reunião, as lideranças lembraram dos inúmeros casos de grandes e médias cidades do país, e inclusive do estado, em que a formalização do comércio ambulante trouxe consequências danosas e quase que sem controle para toda a comunidade.