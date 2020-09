Hospital de Tramandaí recebe mais 5 leitos de UTI

Uma cerimônia marcou a entrega dos cinco novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva para o Hospital Tramandaí, que estarão sendo disponibilizados ao tratamento dos pacientes que contraíram a Covid-19. Os equipamentos foram articulados e custeados pela Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e parte pelas administrações das cidades que utilizam a instituição como referência em saúde.

"Queremos destacar a importância deste momento em que, com a união de esforços, com a participação decisiva dos municípios do Litoral Norte. Conseguimos ampliar a capacidade instalada em UTI, do Hospital de Tramandaí. Neste momento de extrema necessidade, em que o aumento da capacidade de atendimento de pacientes agravados é imprescindível, seguimos na luta pelo credenciamento de forma permanente, junto ao Ministério da Saúde e a secretaria de Saúde do Estado para que possamos continuar contando com estes leitos não somente neste momento de pandemia, mas de forma permanente", destacou o secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano Saltiel.