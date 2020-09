Cidades da serra gaúcha farão reunião sobre retomada das aulas

A Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) realizou reunião para tratar do retorno das aulas presenciais nos municípios. Os secretários municipais se manifestaram, colocando os dados de cada município em relação a pesquisas realizadas junto a direção das escolas, professores, pais de alunos, a qual indica, na grande maioria das cidades, que as aulas presenciais não devem retornar.

Outro ponto é em relação as aulas nas escolas estaduais, que tem o retorno previsto para 13 de outubro, já que o transporte escolar para estes alunos é realizado pelas prefeituras. Ficou definido que os secretários municipais de educação voltarão a se reunir no próximo dia 25 para um novo debate a respeito do assunto. O prefeito de Cambará do Sul e presidente da Amserra, Schamberlaen Silvestre, afirmou que Ministério de Educação deve aportar verba aos municípios nos próximos dias, para serem investidas nas adequações das escolas para o retorno das aulas presenciais.