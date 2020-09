Colégio Militar de Santa Maria é recomendado a não retomar aulas presenciais

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e o Ministério Público Federal (MPF), ao tomarem conhecimento do anúncio do Colégio Militar de Santa Maria sobre a retomada das aulas presenciais de forma escalonada a partir de 21 de setembro, recomendaram à direção da instituição pública federal que revogue o comunicado no prazo de 24 horas, com a consequente suspensão do reinício das atividades. Santa Maria encontra-se em bandeira vermelha nos critérios do decreto estadual, classificação que impede o retorno das aulas presenciais.

A recomendação tem validade até que sobrevenha a implementação de todos os requisitos normativos necessários para a retomada, que deve ser autorizada pelas autoridades estaduais e municipais competentes. Esta autorização atenderá normas e critérios científicos e técnicos e nos princípios constitucionais da precaução e da prevenção do contágio da Covid-19, seguindo protocolos gerais e específicos do modelo de distanciamento controlado para as instituições de ensino.

Ao município de Santa Maria, MPRS e MPF recomendaram que adote as providências necessárias para monitorar o cumprimento e sancionar eventual descumprimento, pelo Colégio Militar de SM, de todas as normas sanitárias vigentes para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.