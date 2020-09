Univates vai manter aulas teóricas online até o fim do semestre

A Universidade do Vale do Taquari definiu que irá manter das aulas teóricas de forma virtual até o final do semestre. As atividades práticas, que estão sendo realizadas em pequenos grupos e respeitando distanciamento social, higienização e demais orientações dos órgãos de saúde, seguirão acontecendo dentro das mesmas normativas.

Cada curso manterá suas atividades e informará aos alunos sobre a realização das práticas. Desde março deste ano, com esforço dos professores, dedicação de nossos alunos e apoio de nosso grupo técnico-administrativo, a universidade está mantendo as atividades acadêmicas sempre priorizando o bem-estar e a saúde de toda nossa comunidade acadêmica. Em nota, a instituição afirmou que seguirá atuando na prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19 junto às regiões em que está inserida.