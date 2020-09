Vendaval causa estragos na região das Missões

Um vendaval deixou rastros de destruição na madrugada desta quarta-feira na região das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul. A MetSul aponta que tempestades severas provocaram queda de árvores e destelhamentos em diversos municípios. A previsão do tempo indicava instalabilidade nesta quarta.

Segundo a 5ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, os maiores danos foram verificados em Santo Ângelo, Caibaté e Entre-Ijuís. A região registrou granizos de pequeno porte, mas em grande volume.

Em Santo Ângelo, uma árvore de grande porte foi ao chão em frente à catedral da cidade. A cobertura de um posto de combustíveis localizado na entrada da cidade foi arrancada.

Já em Caibaté, o MetSul aponta que o maior registro de casas destelhadas foi na linha Caaró, comunidade a três quilômetros da cidade. O site de meteorologia afirma que uma pessoa foi atingida com o desabamento de um galpão. O cidadão foi socorrido e transferido para um hospital.

A queda de árvores deixou muitos pontos sem luz, após o rompimento de cabos e postes. O acesso à Caibaté, pela ERS-536, ficou parcialmente bloqueado, mas as árvores logo foram retiradas.

Municípios da região das Missões seguem sem energia, principalmente em Santo Ângelo e Entre-Ijuís. A RGE afirma que ainda não há previsão de retorno nem dados de clientes desligados, pois ainda há ocorrências ingressando no sistema da empresa.