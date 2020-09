Gramado expande sistema de monitoramento

A secretaria municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado deu início à instalação do novo sistema de videomonitoramento na cidade. Neste processo, há a inclusão de 11 novos pontos com a instalação de mais 35 câmeras regulares e outras seis câmeras LPR. Estes equipamentos serão utilizados para a leitura de placa dos veículos que ingressarem na cidade a fim de se obter o cercamento eletrônico do município. Nenhum destes aparelhos será utilizado para multas.

O novo sistema será espelhado junto à secretaria estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil de Gramado. A central de controle permanece na Brigada Militar em Gramado. Os aparelhos também são compatíveis para recepcionar software de leitor facial e vídeo análise. Este novo sistema dispõe, ainda, de um software cuja tecnologia possibilitará a comunicação das câmeras antigas com as novas.

Entre as mudanças também está a interligação das seis câmeras LPR com o sistema Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, que permite acesso ao banco de dados veiculares da instituição. A cidade já dispunha de 13 câmeras de monitoramento que permanecem em atividade. Deste modo, Gramado terá um total de 48 câmeras em 24 pontos do município.