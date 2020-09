Hospital de Santa Rosa fará mutirão de cirurgias oftalmológicas

O Hospital Vida & Saúde (HVS) e a Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (Fumssar) celebraram a continuidade de mais uma importante parceria em prol da comunidade. A partir desta semana, tem início mais um mutirão oftalmológico que promoverá 250 cirurgias de cataratas.

A ideia é dar agilidade aos atendimentos, diminuindo a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e oferecendo um tratamento de qualidade aos pacientes. A inciativa contempla a continuação de uma campanha que teve início no ano passado, quando 200 procedimentos foram realizados. "Temos a intenção de que a iniciativa continue e que possamos dar um amparo ainda maior à comunidade", frisou a diretora-geral do HVS, Vanderli de Barros. Os procedimentos cirúrgicos devem iniciar já nesta sexta-feira.