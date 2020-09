Novo Hamburgo prevê orçamento menor para 2021

O Executivo hamburguense entregou à Câmara de Vereadores a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021. O texto descreve riscos e metas fiscais de receita e destrincha despesas em metas prioritárias de atuação e programas da prefeitura. A estimativa de arrecadação para o próximo ano foi fixada em R$ 1.293.827.159,00.

O valor é 3,96% menor do que o orçamento aprovado para 2020. Ao todo, o projeto apresenta 29 programas temáticos, subdivididos em objetivos e iniciativas, com a indicação dos recursos previstos para cada um. As maiores fatias do orçamento estão destinadas a atividades-fim nas áreas de saúde (19,88% do montante total estimado), valor utilizado, entre outras coisas, para a ampliação do Hospital Municipal, e educação (17,36%), com parte dos recursos apontados para construção de escolas de educação infantil.