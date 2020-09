SAÚDE MENTAL Notícia da edição impressa de 17/09/2020. Alterada em 21/09 às 03h00min Ações do Setembro Amarelo são intensificadas em Sapucaia do Sul

A secretaria de Saúde de Sapucaia do Sul intensificou, neste mês, as ações voltadas à saúde mental e prevenção ao suicídio, dentro da campanha Setembro Amarelo. As unidades de saúde também estão realizando, ao longo deste mês, junto com os usuários, ações de promoção da vida. A cidade conta com uma rede de acolhimento e atendimento de saúde mental.

As equipes que atuam nas unidades de saúde também estão sendo orientadas e capacitadas para o acolhimento e avaliação de risco de suicídio, para encaminhamento especializado, caso seja necessário. A promoção da vida também é tema de ações realizadas nos postos de saúde, com os usuários, ao longo de todo este mês. Nas unidades de saúde, o atendimento acontece com o apoio e orientação do Núcleo de Apoio à Saúde Mental da Família e da equipe de Apoio em Saúde Mental.