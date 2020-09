Gravataí cria programa de testagem para assintomáticos

O prefeito de Gravataí, Marco Alba, e o secretário de Saúde, Jean Torman, anunciaram a criação de um programa de testagem para a Covid-19 no município. A ação consiste na testagem da população assintomática que não positivou em nenhum outro teste para o coronavírus. Os dados servirão para um diagnóstico pleno sobre os efeitos e números da pandemia na cidade.

Serão quatro datas disponibilizadas, em sete unidades diferentes. As primeiras coletas sorológicas serão feitas nas Unidades de Saúde da Família Breno Garcia e Cohab C, no dia 19 de setembro. Para participar, a população precisa realizar um cadastro no Portal Covid-19, no qual serão informados alguns dados e assinado um termo de consentimento. Ao fim, a pessoa recebe a confirmação da sua inscrição com o dia, local e hora da coleta.

O prefeito Marco Alba afirmou que essa é uma ação para ampliar a base de dados sobre o coronavírus no município. "Nós estamos preparando argumentos substanciais para sugerir ao governo do Estado uma reavaliação das medidas de controle sanitário. De posse de mais dados epidemiológicos, conheceremos melhor os números da Covid-19 na cidade e poderemos ter mais êxito no controle da pandemia em nosso município", explicou.

O secretário de Saúde, Jean Torman, explicou que, dada a complexidade da cidade, com sua grande área industrial e atividade rural intensa, o município apresenta resultados satisfatórios. Por isso, os dados coletados validarão a busca por um olhar mais atento para Gravataí, que demonstra uma desaceleração, especialmente no número de óbitos. Ele explicou que teste pode ser feito em crianças a partir dos dois anos e em adultos, estes sem limite de idade, desde que assintomáticos e que nunca tenham realizado teste para detecção do vírus

A diretora do departamento de Vigilância em Saúde, Patrícia Silva, alerta que o teste é para a detecção de anticorpos para SARS-Cov2. E, levando em consideração a idade mínima, o público alvo dessa ação são as pessoas assintomáticas e que não possuem resultado positivo para Covid-19 por qualquer tipo de metodologia de análise. "Os pacientes sintomáticos devem seguir o protocolo que já temos estabelecidos no município. Ir até a Unidade Básica de Saúde e solicitar avaliação clínica", complementou