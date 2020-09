Levantamento mostra cenário da pandemia em Pelotas

A partir dos dados registrados pela Vigilância Epidemiológica de Pelotas, o Observatório de Segurança Pública divulgou mais uma análise do zoneamento de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus na cidade. Até o dia 10 de setembro, o maior número de infectados permanece no bairro Fragata, mas o Areal foi a região com maior aumento no percentual de confirmações no período.

O levantamento feito pelo Observatório apontou crescimento de 1,3% no percentual de incidência de casos positivos no bairro Areal em sete dias. Na semana passada, a região tinha 17% das confirmações e, na última análise, alcançou 18,3%.

O bairro Fragata ainda permanece como o bairro com o maior índice de casos positivos, com 24,3% do total de confirmações do município. A região ainda apresentou um pequeno aumento no percentual, 0,2%, se comparado à análise anterior. As Três Vendas, mesmo sendo a segunda área que apresenta maior incidência, com 21,6%, teve uma leve redução em relação à semana passada.

O Centro da cidade apresenta 17,5% do total de infectados em Pelotas, também em queda se confrontado com a semana anterior. A região do São Gonçalo aparece com 7,7% das confirmações; Laranjal tem 3,7%; Colônia, 1,9% e Barragem, 1,8%. Os casos de endereço não confirmado correspondem a 3,2% de infectados pelo coronavírus no município.