Dália vai inaugurar mais um espaço para aumentar a produção em Mato Leitão

Com previsão para iniciar as atividades no dia 22 de setembro, o incubatório da Cooperativa Dália Alimentos está em fase final de obra. O empreendimento está localizado em Palanque Pequeno, interior do município de Mato Leitão, numa área com 5,86 hectares.

O local tem capacidade instalada para incubar até 1.250.000 pintos/mês, com investimento de R$ 12 milhões por parte da Dália Alimentos. Inicialmente, conforme o técnico responsável, Jean Pierre Wathier, a incubação semanal será de 100 mil ovos, com projeção de atingir o máximo da incubação em 2021. "A expectativa é estruturar uma equipe com 26 funcionários para atuar no empreendimento. Quanto aos ovos férteis, inicialmente serão fornecidos por uma empresa terceirizada, já que a produção própria iniciará somente em dezembro", explicou.