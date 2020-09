Escolas de Flores da Cunha apresentam melhora no Ideb

Foram divulgados nesta terça-feira os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que é o principal indicador sobre a qualidade do ensino no Brasil. As escolas de rede municipal de Flores da Cunha apresentaram evolução na avaliação, sendo que, os anos iniciais ultrapassaram a meta estipulada para 2021.

Os resultados somados das oito escolas em 2019 alcançou a nota 7,1, um aumento de dois décimos em relação à avaliação de 2017, e de oito décimos em relação a 2015. Nos anos iniciais do ensino fundamental tiveram destaque às escolas São José (7.8), 1º de Maio (7.0), e Rio Branco (6.9), Tiradentes (6.8), Francisco Zilli (6,7), Leonel Brizola (6,7) e Tancredo Neves (6,5), que alcançaram a meta estipulada para 2021.

Os anos finais aumentaram índice em dois décimos, passando para nota 5,6, sendo que nesta última avaliação foram observadas as notas de sete escolas, ultrapassando a meta de 2021 prevista para o Estado do Rio Grande do Sul que é de 5,5. Com destaque para às escolas São José (6,4), Rio Branco (6,2), Benjamin Constat (6,2) e 1º de Maio (5,7). Estas notas ficam bem acima da média estadual (4.4) e nacional (4.9).