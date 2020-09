Ação distribui 130 mil litros de leite em 11 cidades gaúchas

Mais de 130 mil litros de leite começaram a ser distribuídos a famílias em situação de insegurança alimentar para 11 cidades do Vale do Rio Pardo e serra gaúcha. Esta ação vai atender quase 10 mil pessoas da área, que receberão o alimento mensalmente durante a vigência do projeto, que faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Além de permitir o acesso ao alimento, esta ação contempla os agricultores familiares vinculados à cooperativa, com investimento total de R$ 319,9 mil, garantindo uma renda extra anual de até R$ 8 mil por produtor participante do projeto. Neste projeto, a produção é dos municípios de Antônio Prado, Carlos Barbosa, Casca, Caseiros, Lajeado Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Tapera, Veranópolis e Vila Flores.

O contrato assinado entre a Conab e a Cooperativa Santa Clara tem como entidade beneficiária o Sesc Mesa Brasil, que organizará a distribuição dos alimentos às entidades e famílias cadastradas. Esse é um dos projetos do PAA executados no Rio Grande do Sul, com recursos financeiros do Ministério da Cidadania. Neste ano, a Conab vai adquirir cerca de 2.300 toneladas de alimentos da agricultura familiar, produzidos em 89 municípios gaúchos. O programa vai contemplar diretamente 949 agricultores familiares na região, com um investimento de R$ 6,5 milhões. A doação de alimentos vai atender mais de 219 mil pessoas residentes em 33 diferentes cidades do estado.