Ponte será nova alternativa de acesso para bairro de Teutônia

Vão começar, nos próximos dias, as obras da ponte sobre o Arroio Harmonia, no bairro Teutônia, interligando a rua Pastor Werner Wahlhauser ao Loteamento Follmer. Atualmente, o único acesso ao loteamento é pela rua Oscar Williy Schwambach, uma via estreita que em breve não comportará a demanda de crescimento da localidade.

Na semana passada, o município iniciou a abertura da via e supressão da vegetação, bem como a terraplanagem das cabeceiras. A contratação de empresa especializada para construção de ponte ainda está em trâmites licitatórios, que devem ser concluídos nos próximos dias. O investimento previsto é de R$ 262.189,70.

A ponte, de 142 metros quadrados, terá duas pistas, além de passagem para pedestres nos dois lados da via. Diante o crescimento que passa ser observado na localidade, com a abertura de novos loteamentos, decidiu-se pela construção da ponte, facilitando o tráfego e o acesso dos moradores.