Empresa calçadista doa calçados para bebês de Parobé

A Calçados Bibi efetuou a doação de 293 pares de calçados para recém-nascidos para o Hospital São Francisco de Assis, localizado em Parobé, no Rio Grande do Sul. O intuito é presentear papais e mamães com um sapatinho da linha para recém-nascidos, produzido em couro e feito especialmente para as crianças nesta faixa etária.

Desde a segunda quinzena de agosto, todos os bebês nascidos no hospital ganham este presente da Bibi. A iniciativa tem como intuito valorizar o trabalho desenvolvido pelo hospital em questão para os moradores de Parobé e região. Neste ano, a empresa calçadista já efetuou doações de máscaras com tratamento antimicrobiano para auxiliar o hospital em tempos de pandemia de Covid-19, dentre outros itens.