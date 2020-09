Tecnologia auxilia na produção de uva em cidades da serra gaúcha

Os aplicativos para mobile e desktops transformaram a vida das pessoas, tanto no particular como nos ambientes corporativos, facilitando a comunicação e o controle de processos produtivos. Essas comodidades tecnológicas estão, agora, auxiliando os associados da Cooperativa Vinícola Garibaldi a melhorar ainda mais a gestão sobre o cultivo dos vinhedos - e, o melhor, sem custo algum para o viticultor.

A cooperativa está disponibilizando às mais de 400 famílias associadas acesso ao aplicativo Aegro. O software, desenvolvido para maior eficiência e controle dos negócios rurais, integra as rotinas do campo e do escritório, organizando todos os dados da propriedade. Por meio dos recursos do app, o produtor consegue ter melhor gestão sobre patrimônio, máquinas, operações agrícolas, finanças e comercialização. "De forma prática, o aplicativo exibe indicadores e gráficos que auxiliam na tomada de decisões mais assertivas, além de manter uma base de dados históricos que pode ser acessada facilmente, quando for de seu interesse", comenta a assistente técnica da cooperativa, Lara Silvestrin.

Para que a funcionalidade seja plena, o produtor precisa alimentar o app com informações. Desse modo, ele pode visualizar em tempo real, por exemplo, variedades de uva que trouxeram mais rendimentos ou quais despesas podem ser reduzidas. "Todas as informações importantes da propriedade rural ficam armazenadas no aplicativo, ao alcance imediato do produtor, num aplicativo fácil de usar, desenvolvido especialmente para a rotina no campo", diz a coordenadora de marketing da Aegro, Ágatha Melo.

Outra das facilidades da ferramenta é que ele não depende do sinal da internet, precário em algumas localidades rurais, para funcionar. Essa foi um dos perdidos dos empresários na concepção do projeto. "O produtor pode registrar uma operação diretamente da lavoura enquanto está offline, e os dados vão ser sincronizados automaticamente quando ele chegar no escritório", comenta Ágatha. O Aegro é utilizado por mais de quatro mil produtores e cobre mais de 1,5 milhão de hectares produtivos.