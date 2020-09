Famílias poderão sacar o FGTS em Venâncio Aires

A Caixa Econômica Federal liberou o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias atingidas pela enchente em Vila Mariante, em Venâncio Aires. Integrantes da prefeitura estiveram na agência local da Caixa para alinhar o início das consultas via aplicativo do banco, a partir desta semana, para o saque dos valores.

Seguindo as orientações exigidas pelo aplicativo FGTS, o encaminhamento será realizado através dos telefones celulares dos moradores da região. A resposta da solicitação retorna em cinco dias úteis, conforme explicação do gerente geral da instituição financeira, Rangel Schorr. Não haverá encaminhamento presencial na agência.

As solicitações devem ser realizadas até o dia 17 de novembro. Os cadastros que apresentarem dificuldades, tanto nas documentações exigidas, como em outros campos obrigatórios, deverão ser reportados através de formulário disponível na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na rua General Osório, 1430.

A partir desta quinta-feira, das 13h às 16h - em datas alternadas - no Posto de Saúde de Vila Mariante, haverá plantões de atendimento com voluntários da Defesa Civil para auxiliar e orientar os moradores na instalação do Aplicativo e envio dos documentos para a análise da Caixa Econômica Federal. A secretaria de Saúde disponibilizará wi-fi gratuito para os moradores que estiverem com dificuldades de sinal em suas residências. É importante ressaltar que todo o processo é realizado somente pelo celular de cada morador. A Caixa não divulgou o valor que será disponibilizado por conta.