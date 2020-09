Novo decreto libera casas de festas infantis esportes em Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires realizou nova mudança no decreto municipal, no qual flexibiliza o funcionamento e prestação de serviços na área do esporte, eventos e ações beneficentes. A medida autoriza a prática de esportes em estabelecimentos, com times de no máximo 11 pessoas, sendo necessária a retirada de termo de responsabilidade junto a prefeitura de Venâncio Aires. Para a realização é necessária a realização de protocolos de higienização tais como a disponibilização de álcool gel 70%, pia com água corrente, sabão líquido e toalhas descartáveis.

De forma parcial, também está autorizado o retorno das atividades das casas de festas infantil com buffet, e que precisam seguir medidas como disponibilidade de um monitor a cada cinco crianças, funcionamento de no máximo três horas, e capacidade máxima de 20% estabelecida em alvará, limitado a 60 pessoas. Além disso, deve ser feita a aferição de temperatura de todos os convidados e colaboradores, e em caso de temperatura acima de 37,8 a entrada deve ser proibida, as mesas e cadeiras dos convidados estarão dispostas conforme orientação de distanciamento, obedecendo à distância mínima de dois metros entre elas, com limitação de quatro pessoas por mesa, não sendo permitida a junção.

Ainda, o momento dos "Parabéns" será previamente combinado com os pais e convidados, sendo que apenas a família do/a aniversariante ficará próxima à mesa do bolo, e os convidados deverão permanecer em seus lugares. Permitido o serviço de buffet, desde que sem autosserviço. O horário de funcionamento fica limitado atá às 23h, e os proprietários do local deverão ter a lista de convidados com no mínimo uma hora de antecedência.